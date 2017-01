Continuar a ler

De fora, por lesão, continua Rubén Neves. O internacional português ainda não recuperou da rotura na coxa esquerda que o tem afastado dos treinos na última semana. O tempo de paragem ainda não foi revelado. Brahimi foi outro dos ausentes, por estar representar a sua seleção na CAN'2017.



O FC Porto continua a preparar a receção ao Rio Ave, jogo que contará para a 18.ª jornada da Liga NOS e que terá lugar sábado às 16 horas. A grande novidade no centro de treinos do Olival foi mesmo a ausência de Maxi Pereira. O lateral uruguaio não compareceu à sessão matinal dos dragões e as razões são ainda desconhecidas.Por outro lado,, recuperados de lesões, já estiveram às ordens de Nuno Espírito Santo.

Autor: André Monteiro