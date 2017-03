Maxi Pereira está de regresso à equipa do FC Porto, depois de ter cumprido castigo na receção ao Nacional. Com a disponibilidade do lateral-direito, de 32 anos, a defesa dos dragões recupera o seu desenho habitual, com Felipe e Marcano ao centro e Alex Telles no corredor esquerdo. Um quarteto que tem sido fundamental no êxito defensivo dos portistas, que possuem a retaguarda menos batida dos principais campeonatos europeus.

O internacional uruguaio acabou de cumprir castigo, por causa da expulsão no Estádio do Bessa, mas continua em perigo, devido ao acumulado de cartões amarelos no campeonato. Se Maxi for admoestado em Arouca, fica impedido de defrontar o V. Setúbal, mas vê desimpedido o caminho para o clássico da Luz.

Além do lateral, há mais três portistas em risco de exclusão, embora Jesús Corona esteja fora das opções de Nuno Espírito Santo para a deslocação a Arouca. Os outros dois são Rúben Neves e André André. Como já se percebeu em situações anteriores, o técnico não é adepto da gestão de cartões, ficando ao cuidado dos jogadores esse aspeto do jogo.



Depoitre deverá voltar a sair Face às ausências dos lesionados Corona e Herrera e ao facto de Rui Pedro estar entregue à equipa sub-19, não restam muitas opções para Nuno Espírito Santo. Feitas as contas, o técnico só tem 19 jogadores disponíveis para o jogo de Arouca. Para além daqueles que são os prováveis titulares e que apresentamos no esquema em cima, Nuno Espírito Santo deverá levar consigo para o banco de suplentes José Sá, Layún, Boly, Rúben Neves, João Teixeira, Otávio e Diogo Jota. Perante esse cenário, o sacrificado deverá ser Depoitre. O belga, de 28 anos, foi suplente na receção ao Nacional, depois de um mês fora das escolhas, mas mesmo assim não foi utilizado, devendo voltar para a bancada.

Autor: Rui Sousa