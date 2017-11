Continuar a ler

"Sabíamos que ia ser jogo difícil, num ambiente bonito. Era difícil comunicar, defrontámos uma equipa muito dura e por alguma razão estão no 1.º lugar. Estamos contentes com o esforço, não ganhámos hoje, mas saímos de cabeça levantada, dependemos de nós. Temos ainda jogo com Monaco."



Objetivo dos dragões



"Vínhamos a procura da vitória para estar mais perto da próxima fase, o jogo tornou-se difícil, tentámos ganhar, não pudemos, mas fizemos esforço muito grande. Parabéns"



Oportunidade a titular



"O importante é que todos os jogadores se sintam importantes, somos grupo muito competitivo e todos querem jogar. Temos de estar preparados para jogar e mostrar ao treinador que pode contar com todos."

De regresso à titularidade - foi a terceira vez na presente temporada - Maxi Pereira elogiou o esforço dos jogadores portistas na deslocação ao reduto do Besiktas, mesmo apesar do empate a um golo que se registou no final da contenda

Autor: André Gonçalves