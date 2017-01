Maxi Pereira acredita que o FC Porto ainda pode ser campeão nacional. O lateral dos dragões frisou a importância do triunfo sobre o Moreirense, que deixou a equipa mais perto do topo."Era importante ganhar e aproximarmo-nos do primeiro lugar. É claro que acreditamos no título, pois ainda há toda uma segunda volta para jogar. Ainda há muito jogo pela frente e temos de pensar nos pontos que perdemos, nos erros que cometemos e não os voltarmos a cometer na segunda volta. Não temos margem de erro e temos de continuar com uma mentalidade de campeão", referiu o uruguaio, citado pelo site dos dragões, ao receber o prémio de melhor jogador em campo, atribuído pelos adeptos.A distinção deixou Maxi feliz, mas o jogador deixou claro que o prémio principal foram os três pontos: "Procuro sempre dar o meu máximo e estou mais contente pela vitória da equipa do que por este prémio, mas é sempre bom quando valorizam o nosso trabalho. Temos de continuar neste caminho para chegarmos ao fim e conseguirmos o nosso objetivo, que é o campeonato".

Autor: Luís Miroto Simões