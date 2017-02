Continuar a ler

Esta foi, de resto, o terceiro vermelho que Maxi viu desde que chegou a Portugal. A somar à expulsão deste domingo e à já referida de 2013, o uruguaio foi ainda excluído em 2012, no Chelsea-Benfica, para a Liga dos Campeões.





Maxi Pereira expulso depois deste lance com Bukia

Maxi pediu penálti mas levou amarelo

Maxi Pereira foi este domingo expulso diante do Boavista , um cartão vermelho que o uruguaio viu mais de três anos após ter sido excluído pela última vez.De facto, o lateral nunca tinha sido expulso no FC Porto . A última vez que recebeu ordem de saída do relvado foi em outubro de 2013, ainda no Benfica , na partida com o Estoril.

Autor: Luís Miroto Simões