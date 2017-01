Nuno Espírito Santo já pode contar com Layún e Otávio, ambos recuperados para o jogo com o Rio Ave, no sábado, às 16 horas. Maxi Pereira, que no treino de quinta-feira esteve ausente, devido a uma contusão no joelho esquerdo, também pode fazer parte das opções."[Layún e Otávio] Felizmente integraram os trabalhos esta semana. Estão totalmente ao nosso dispor. Tiveram alta médica e isso é uma boa notícia para nós. Agora tomaremos a decisão que acharmos melhor para a equipa", frisou o treinador na conferência de antevisão do jogo com o 18.ªa jornada da Liga NOS."Com o Maxi não há nada a ocultar. Saiu com um pequeno problema no último jogo. Não está de parte a sua utilização, mas vamos ponderar o que é o melhor para a equipa", disse.

Autor: Marta Correia Azevedo