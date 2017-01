O dedo apontado aos homens que mais responsabilidades têm na marcação de golos por parte do FC Porto estende-se naturalmente a toda a equipa, em especial aos elementos do miolo. É que os médios de Nuno Espírito Santo têm andado mais do que apagados ao nível da faturação ou não fossem responsáveis por apenas três dos... 45 golos apontados até ao momento e isto quando até são tidas em conta todas as provas. Óliver Torres apontou um, Danilo Pereira outro e Herrera o que falta.Uma influência insignificante que é praticamente triplicada pelos elementos da defesa, que, com destaque para Marcano (3), conta oito tentos a seu cargo. Felipe (2), Layún (2) e Alex Telles são os autores dos restantes.Como se sabe, André Silva, com os seus 15 golos, assegura um terço dos golos da equipa, sendo coadjuvado por Diogo Jota (5) e Brahimi (4). Com o português em baixo de forma e o argelino longe, o FC Porto bem precisa que os médios iluminem o caminho.