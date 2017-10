Os três pontos que os dragões somam nas duas primeiras jornadas da fase de grupos da Champions ficam aquém daquilo que Sérgio Conceição gostaria de ter, mas a verdade é que o trajeto europeu também é mais favorável do que na época passada. Com Nuno Espírito Santo, depois do brilhante apuramento para a fase de grupos alcançado frente à Roma, a equipa não entrou da melhor forma, somando um empate na receção ao Copenhaga e uma derrota em Leicester. Valeram depois duas vitórias na dupla jornada frente ao Club Brugge para recolocar a equipa no caminho da qualificação. Sérgio terá agora o mesmo desafio diante do RB Leipzig.