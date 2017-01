É o exemplo perfeito do que altos níveis de ansiedade podem fazer a uma equipa e o que, pelo contrário, uma tranquilidade generalizada lhe oferece. A análise às 16 partidas dos dragões no campeonato nacional permite concluir que os resultados mais expressivos dos azuis e brancos foram construídos com poucos remates. Os exemplos não deixam margem para dúvidas. Com o Rio Ave (3-1), o FC Porto fez 12 remates (um golo a cara quatro tiros); frente ao V. Guimarães (3-0), novamente uma dúzia de tiros; com o Boavista (3-1) foram 11 remates; diante do Nacional (4-0) chegaram aos 18 tiros; contra o Arouca (3-0) conseguiram 17 remates; e, no maior aproveitamento de todos, o triunfo por 4-0, frente ao Feirense, com apenas 13 remates!