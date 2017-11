Pode não haver aqui uma relação de causa-efeito, mas a verdade é que na ausência de jogadores nucleares no ataque, como são os casos de Soares e, sobretudo, Marega, pela primeira vez nesta edição do campeonato o FC Porto não atingiu, no Estádio do Dragão, a barreira dos três golos marcados. Foram ‘apenas’ dois, mas os suficientes para a equipa manter o registo caseiro imaculado.

Além de Soares e Marega, o treinador esteve privado, igualmente por lesão, dos serviços de Otávio, um médio criativo que esta época é tido em conta como opção para a posição de segundo avançado. Como se tudo isso não fosse suficiente, Sérgio Conceição ainda abdicou de avançar com Jesús Corona no onze, face aos problemas de sobrecarga física a que o mexicano tem estado sujeito, o que o faz integrar, em treino, um regime de gestão de esforço. Tendo em conta todas estas condicionantes, os dois golos marcados até conferem um bom registo.

Em todo o caso, o número de golos do FC Porto, em casa, para a Liga NOS, continua a ser digno de registo. Em seis jornadas nessas condições, os dragões assinaram um total de 22 remates certeiros, o que lhes confere uma média superior a 3 golos por jogo. Recorde-se que, como visitado, o FC Porto soma ainda um empate e uma derrota, mas para a Taça CTT (Leixões) e Liga dos Campeões (Besiktas), respetivamente.



Dragão de Sérgio persegue o de Paulo Fonseca



Ainda que os rivais só joguem este domingo, já se sabe que, fruto da vitória sobre o Belenenses, o FC Porto vai continuar a liderar isolado a tabela classificativa do campeonato. Para os dragões, são já cinco jornadas consecutivas na liderança da Liga NOS, algo que não se via desde a temporada de 2013/14.



Nessa ocasião, com Paulo Fonseca aos comandos, o FC Porto manteve-se como líder isolado da prova entre as jornadas 3 e 10. No total, foram sete rondas de supremacia absoluta para os azuis e brancos, mas que não impediram que a crise se instalasse. Recorde-se que, nessa temporada, Paulo Fonseca viria a despedir-se do clube e a equipa terminaria o ano na 3.ª posição.

Autor: Nuno Barbosa