A goleada de 6-1 em Munique, na Champions de 2014/15, contribuiu e muito para este registo negativo, mas ainda há os três golos em Frankfurt, naquele inusitado empate a três bolas na Liga Europa, em 2013/14.Tudo isto, assinale-se, deve também ser de alguma forma desvalorizado, tendo em linha de conta o histórico das próprias equipas portuguesas quando jogam em solo alemão.Ontem, foi o 73º jogo deste capítulo nas competições europeias e apenas existem oito vitórias dos portugueses, com um total de 52 derrotas, já a contar com a de ontem. Um dos oito triunfos das equipas nacionais em solo germânico, aliás, foi obtido já esta temporada, com o Sp. Braga a vencer em casa do Hoffenheim no início da fase de grupos da Liga Europa.Atenção que em toda a história da Taça/Liga dos Campeões, o FC Porto continua a ser a única equipa portuguesa que conseguiu vencer na Alemanha, num total de 27 jogos na maior prova de clubes da UEFA. São apenas três as vitórias dos dragões em solo alemão contra equipas... alemãs, pois ainda há a histórica de Gelserkinchen, frente ao Monaco, na conquista da Champions em 2004, sendo que os três triunfos foram todos já no atual formato da prova. A primeira, aliás, é retumbante, com aquela goleada de 5-0 em Bremen, em 1994, seguindo-se a de 2000, em Berlim, frente ao Hertha, e a última que data de 1 de novembro de 2006, em Hamburgo, com 3-1 e golos de Lucho, Lisandro e Bruno Moraes.