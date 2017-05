O mestrado do líder dos Super Dragões vai ser alvo de uma investigação da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, depois de o pedido ter sido feito pelo reitor do ISMAI, estabelecimento de ensino superior que atribuiu 17 valores ao mestrado de Fernando Madureira. A notícia está a ser avançada pela revista 'Visão', que também já tinha divulgado em primeira mão o projeto apresentado.

Perante a divulgação do relatório, Domingos Oliveira Silva foi "consultar o projeto de mestrado que, obviamente não conhecia", e enviou esta manhã à Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) um pedido formal a solicitar "um procedimento inspetivo" à obtenção do mestrado, com nota de 17 valores, conforme explicou, por escrito, à revista. Tudo porque, diz, "a exigência e o rigor foram sempre primeiro objetivo da instituição".

O júri que atribuiu o grau de mestre a Fernando Madureira foi constituído por Gastão Sousa, coordenador do mestrado em Gestão do Desporto, Henrique Martins, orientador do projeto do referido aluno, e Carvalho Vieira, coordenador da Licenciatura e Mestrado em Gestão de Marketing do ISMAI.