No atual modelo da Liga dos Campeões, o FC Porto só se apurou para os ‘oitavos’ com menos de 11 pontos por uma vez. Foi em 2004/05, através de um triunfo sobre o Chelsea numa última jornada dramática. Na altura, oito pontos bastaram, mas essa foi claramente uma exceção dentro de uma regra que impõe maior aproveitamento. Mais recentemente, com Julen Lopetegui, nem dez pontos bastaram para que a equipa não tombasse para a Liga Europa. Desta vez, porém, o equilíbrio no Grupo G permite antecipar um cenário onde a meta pontual pode baixar.

Em teoria, e depois de só somar três pontos nas primeiras três rondas, o FC Porto teria de garantir os nove pontos na 2ª volta para ter a certeza de se apurar. Todavia, ganhando ao Leipzig e podendo chegar à 5ª jornada em 2º lugar, com seis pontos somados, os dragões já ficam em lugar de privilégio. Caso o Monaco não vença na Turquia, e como o Leipzig visita o principado na ronda seguinte, os portistas podem perfeitamente seguir em frente com apenas dez pontos.