Layún, Herrera e Corona, assim como Diego Reyes, foram ontem confirmados entre os convocados da seleção mexicana que irá participar na Taça das Confederações’2017, na Rússia. Com a oficialização das respetivas chamadas fica desde já claro que os tricolores terão o seu defeso condicionado... quer fiquem no Dragão ou se transfiram para outras paragens.

Este quarteto – Diego Reyes está emprestado ao Espanyol, de Barcelona, até ao final da época – vai marcar presença nos jogos de preparação com Croácia e Irlanda, dia 27 deste mês e a 1 de junho; nas partidas de qualificação para o Mundial’2018 frente a Honduras e Estados Unidos da América, dias 8 e 11 de junho; e na Taça das Confederações, que se realiza entre o dia 17 do próximo mês e o dia 2 de julho.

Esta calendarização significa desde logo que, no limite e assim a sua equipa nacional consiga uma boa prestação da prova oficial, os mexicanos poderão estar a dar início às suas férias quase na mesma altura em que o FC Porto arrancar com os trabalhos da nova temporada.

Mas esta convocatória também acrescentará algumas condicionantes ao nível do mercado de transferências. Ainda que eventuais negócios possam ser concretizados com os jogadores ao serviço da sua seleção, o facto daqueles estarem concentrados nos jogos e competições em que se encontram inseridos não ajudará a uma rápida definição do seu destino. A este respeito lembre-se que o FC Porto, tal como previu no seu orçamento para esta época, espera encaixar cerca de 115 milhões de euros através da transação de passes de jogadores até ao dia 30 de junho.