Não obstante as boas exibições que fez diante do Tondela e da Juventus, Rúben Neves poderá ver-se relegado para fora da equipa na saída ao Bessa, sacrificado pelas características do próprio jogo. Com Danilo Pereira disponível, não é de crer que Nuno Espírito Santo entre com dois médios-defensivos, abrindo espaço à entrada de um jogador com maior propensão ofensiva. Nessa conjuntura, Óliver Torres volta a ser candidato, muito embora não tenha sido titular nos últimos três jogos. A necessidade de ‘recuperar’ o espanhol para a fase decisiva da época poderá fazer com que Nuno o lance na equipa como forma de o motivar, não colocando de parte André André, ele que, em sentido contrário, foi titular nas últimas duas jornadas do campeonato, tendo ficado no banco, frente à Juventus.