Quantos às contas do título, Layún assegura que, na corrida entre FC Porto e Benfica, sairá vencedor "quem cometer menos erros. Isso fará a diferença. Estamos numa altura da competição em que qualquer erro pode custar muito caro. Por isso, tentaremos manter-nos na luta como fizemos até aqui."De resto, o internacional mexicano sossegou os adeptos, assegurando que a eliminação europeia não terá repercussões negativas na equipa nem sequer na luta pelo campeonato: "Desde que começámos a Liga que o nosso objetivo é ganhá-la, a Liga dos Campeões é uma competição à parte. Temos de continuar focados no objetivo principal, não só por nós, mas também para os nossos adeptos."

Depois da eliminação na Liga dos Campeões, nos oitavos-de-final, frente à Juventus, o FC Porto já só tem o campeonato nacional para concentrar as suas atenções. Conquistar a Liga NOS sempre foi o principal objetivos dos azuis e brancos e Miguel Layún já deixou um aviso sério para que isso se concretize."Na minha mente só está o jogo com o V. Setúbal, no domingo, e seria um erro grave pensar já no clássico com o Benfica", admitiu o lateral mexicano, esta terça-feira à noite, no final da partida no Estádio da Juventus.

Autor: Nuno Barbosa