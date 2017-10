Mikel e Chidozie estão neste momento emprestados e podem seguir o exemplo dos quatro ases de Sérgio Conceição, caso deem seguimento à boa trajetória que têm vindo a fazer, tanto a nível de clubes como na seleção. O médio, de 24 anos, foi suplente utilizado, enquanto o central, de 20, ficou no banco na vitória da Nigéria frente à Zâmbia, que garantiu o apuramento para o Mundial da Rússia. Uma montra que pode ajudar os dois a valorizarem-se e até a regressarem ao FC Porto pela porta grande no final desta época.O trinco tem contrato com os dragões até 2021 e conta com sete jogos pelos turcos do Bursaspor, todos a titular. Quanto ao defesa, está ligado ao FC Porto até 2020 e soma nesta altura seis encontros ao serviço do Nantes, antigo clube treinado por Sérgio Conceição. Aliás, Chidozie foi emprestado até ao final desta temporada no âmbito da transferência do treinador para o FC Porto.