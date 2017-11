Continuar a ler

"No âmbito deste processo investigam-se factos suscetíveis de integrarem o crime de corrupção no fenómeno desportivo. O inquérito encontra-se em investigação, não tem arguidos constituídos e está sujeito a segredo de justiça", referiu a fonte da PGR.



Na sua edição desta terça-feira, o



De acordo com o jornal, os documentos solicitados referem-se ao jogo entre FC Porto e Sporting de Braga (1-1), da edição 2016/17 da I Liga, após o qual Luís Gonçalves foi expulso pelo árbitro Hugo Miguel, por palavras dirigidas ao quarto árbitro, Tiago Antunes, assim como às classificações dos árbitros.



O Ministério Público (MP) confirmou esta terça-feira à agência Lusa a existência de uma investigação sobre factos suscetíveis de configurarem o crime de corrupção no desporto, sem especificar.A existência do processo, que corre no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Braga, foi confirmada em resposta à Lusa, por fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR), quando questionada sobre a investigação ao diretor-geral do FC Porto, Luís Gonçalves, noticiada pelo jornal Correio da Manhã.

