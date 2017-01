Continuar a ler

90 + 5' - Jander desperdiça grande oportunidade do Moreirense, optando pelo remate quando tinha Podence e Boateng na área e sem marcação.90+1' - Cartão amarelo para Alex Telles por obstrução a Francisco Geraldes.90' - Vão jogar-se mais 8 minutos em Moreira de Cónegos!86’ – Substituição no FC Porto: sai Óliver e entra Rui Pedro.85’ – Cartão vermelho para Brahimi por entrada sobre Cauê. O FC Porto está com menos duas unidades.81’ – Grande oportunidade para o Moreirense: cruzamento de Boateng e cabeçada de Jander ao segundo poste para uma grande defesa de José Sá.79’ – Cartão amarelo para Filipe por protestos.79’ – Danilo expulso! O árbitro Luís Godinho, ao recuar, embateu no médio portista e... mostrou-lhe o segundo cartão amarelo.76’ – Cartão amarelo para Danilo Pereira, que faz falta grosseira sobre Podence.75’ – Substituição no Moreirense: sai Dramé e entra Jander,74’ – Cartão amarelo para Podence. O jogador do Moreirense empurra Maxi Pereira quando Dramé se deixa cair no chão para ser substituído.73’ – Cartão amarelo para Dramé por derrube a Alex Telles.70’ – Substituição no Moreirense: sai Tiago Almeida e entra Sagna.65' - Dramé e Herrera travam-se de razões e é Maxi que separa a dupla, com Luís Godinho a deixar um aviso sério aos dois jogadores.63' - Substituição no Moreirense: sai Roberto e entra Podence.60' - Cartão amarelo para Tiago Almeida por falta sobre Brahimi.58' - Cartão amarelo para Neto. O brasileiro faz falta sobre Danilo Pereira.58' - Substituição no FC Porto: sai Boly e entra Corona.57' - Substituição no FC Porto: sai André André e entra Diogo Jota.57' - Cartão amarelo para Roberto. O árbitro considerou falta sobre Danilo Pereira.53'- Cartão amarelo para Maxi Pereira, após derrube sobre Dramé.52' - Grande defesa de José Sá a travar a cabeçada de Roberto.49' - GOOOOOOLOOOOO DO MOREIRENSE! 1-0, por Francisco Geraldes. Grande jogada de Rebocho, que tabela com Dramé e segue até à linha sem a oposição de Brahimi, cruzando atrasado para a entrada de Francisco Geraldes, que só tem de desviar o remate de José Sá. O Moreirense ganha vantagem e está com um pé na Final Four do Algarve.22h18 - Começa a segunda parte em Moreira de Cónegos.O FC Porto teve duas boas oportunidades para abrir o ativo, mas Makaridze esteve inspirado e Depoitre desperdiçou uma. Certo é que o Moreirense, neste momento, está apurado para a Final Four do Algarve, em função do resultado em Belém, onde o Feirense ganha ao intervalo.45' - Fim da 1ª parte. Moreirense e FC Porto empatam a zero.45' - Vai jogar-se mais um minuto em Moreira de Cónegos.42' - Mais uma defesa segura de Makaridze, desta vez a remate de Alex Telles. O guarda-redes georgiano fica no relvado a pedir assistência.41' - Passe açucarado de Óliver e André André é nitidamente agarrado por Rebocho. Lance para grande penalidade que Luís Godinho deixar passar em claro, apesar dos protestos dos dragões, nomeadamente de Danilo Pereira.39' - Jogada de Brahimi, com Boateng na tentativa do corte a isolar completamente Depoitre, mas o belga acerta com capricho no poste. É a melhor oportunidade dos dragões e o avançado desperdiça.38' - André André tenta "sacar" um penálti, num lance com Neto, mas o árbitro Luís Godinho não vai na cantiga e deixa o aviso ao médio do FC Porto.28' - Lance individual de Brahimi que acaba novamente em grande intervenção de Makaridze. O guarda-redes do Moreirense é a figura do jogo até ao momento.22' - Cartão amarelo para Cauê. O brasileiro do Moreirense agarrou Brahimi.20' - Depoitre surge em excelente posição dentro da área, depois de um toque de Brahimi, que sai de posição de fora de jogo, mas André Micael faz um enorme corte e acaba com o perigo.18' - Na sequência do pontapé de canto, Danilo cabeceia, a bola bate em Neto, mas Makaridze em golpe de rins faz mais uma grande defesa a evitar o golo dos dragões.17' - Grande defesa de Makaridze. O guarda-redes desvia para canto o tiro de André André.11' - Jogada de muito perigo do Moreirense, com Neto a rematar à entrada da área, mas José Sá estava lá para travar o tiro do brasileiro.7' - Livre de Brahimi sem perigo. Tudo calmo por agora, com o FC Porto a tentar comandar as operações.5' - Primeiro remate do jogo. É Herrera que tenta de fora da área, mas a bola sai à figura de Makaridze. Chove muito em Moreira de Cónegos.21H15 - Começa o jogo. É o FC Porto que sai com a bola.Makaridze, Tiago Almeida, André Micael, Diego Galo e Rebocho; Cauê, Neto e Francisco Geraldes; Boateng, Roberto e Dramé.José Sá; Maxi, Boly, Felipe e Alex Telles; Danilo, André André e Herrera; Brahimi, Óliver e Depoitre.Depois deste duelo, o FC Porto volta a jogar no sábado à noite (20.30), em P. Ferreira, frente à equipa local, numa partida referente à 16.ª jornada da Liga NOS. Nessa mesma ronda do campeonato nacional, mas na segunda-feira, o Moreirense recebe o Belenenses (20 horas).Nuno Espírito Santo: "É mais um desafio no qual somos obrigados a dar tudo de nós para ultrapassá-lo. Estamos preparados e motivados. Posso garantir que a equipa do FC Porto estará totalmente concentrada em vencer o jogo."

Augusto Inácio: "Quando se defronta um grande, é sempre um jogo muito complicado. Se fosse na teoria, é evidente que a vitória seria já do FC Porto, mas como no futebol às vezes os pequenos também têm as suas possibilidades… Vamos tentar ganhar."



O árbitro nomeado para esta partida vem de Évora e dá pelo nome de Luís Godinho.



Nenhuma das duas equipas tem jogadores castigados para esta partida.



Augusto Inácio e Nuno Espírito Santo optaram, uma vez mais, por não divulgar as respetivas listas de convocados.



O FC Porto nunca perdeu em casa do Moreirense. Em 7 jogos oficiais realizados entre essas duas equipas, na refira condição, registaram-se quatro vitórias dos azuis e brancos e três empates. No total, são 11 golos marcados pelos dragões e apenas 4 pelos cónegos.

Na última vez que visitaram os cónegos, na 6.ª jornada da pretérita edição da Liga NOS, os dragões não conseguiram melhor do que um empate a duas bolas.

Moreirense e FC Porto nunca se defrontaram na Taça da Liga e, esta época, ainda não mediram forças no campeonato nacional.

Em caso de igualdade pontual, o primeiro factor de desempate é a diferença entre golos marcados e sofridos e, o segundo, o número de golos marcados.



À partida para esta 3.ª jornada, o Moreirense é líder deste Grupo B com 4 pontos (5 golos marcados/4 golos sofridos), o Belenenses segue no 2.º posto com 2 pontos (3/3), tantos quanto os que leva o FC Porto (1/1). Sem qualquer hipótese de seguir em frente, o Feirense segue no último posto com 1 ponto (2/3).



Pela perspetiva do Moreirense, o empate pode ser suficiente para seguir rumo à ‘final four’ da Taça da Liga. Os dragões, por outro lado, estão obrigados a vencer e, mesmo assim, isso pode não ser suficiente para continuar em prova.



FC Porto e Moreirense disputam, em Moreira de Cónegos, a 3.ª e última jornada do grupo B da Taça CTT. Um encontro para seguir em direto no Record Online!



As contas:



Ao Moreirense basta um triunfo pela margem mínima; ao FC Porto poderá até não chegar uma vitória confortável, dependendo do resultado entre o Belenenses e o Feirense, no outro jogo do grupo.

As contas do apuramento para a próxima fase, na ótica dos dragões, passam inevitavelmente por um triunfo esta noite, isto porque o Moreirense segue com dois pontos a mais na liderança do Grupo B. Ainda que o FC Porto até possa chegar aos cinco pontos, tal não significa automaticamente a chegada às meias-finais dos homens da Invicta.



Com o primeiro critério de desempate a ser a diferença entre o número de golos marcados e número de golos sofridos de cada uma das equipas, uma vitória do Belenenses – que tem os mesmos dois pontos que o FC Porto – na receção ao Feirense levaria a decisão do grupo para o resultado mais desnivelado da noite, uma vez que, neste momento, tanto os portistas como azuis do Restelo têm a diferença de golos reduzida a... zero.

O Moreirense já sabe que uma vitória lhe garante automaticamente a passagem e até o empate poderá bastar-lhe, desde que o Belenenses não vença.

-------------------------------------Taça CTT, grupo B, 3.ª jornadaEstádio Comendador Joaquim de Almeida FreitasÁrbitro: Luís Godinho (Évora)Makaridze, Tiago Almeida, André Micael, Diego Galo e Rebocho; Cauê, Neto e Francisco Geraldes; Boateng, Roberto e DraméSuplentes: Taborda, Jander, Diego Ivo, Nildo Petrolina, Tiago Morgado, Podence e SagnaTreinador: Augusto InácioJosé Sá; Maxi, Boly, Felipe e Alex Telles; Danilo, André André e Herrera; Brahimi, Óliver e DepoitreSuplentes: João Costa, Marcano, Rúben Neves, Corona, João Teixeira, Diogo Jota e Rui PedroTreinador: Nuno Espírito Santo