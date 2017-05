Moreto Cassamá está a caminho da Alemanha para ultimar a transferência do FC Porto para o Borussia Mönchengladbach, 9.º classificado da Bundesliga.



O negócio representa um encaixe próximo dos 3 milhões de euros para os azuis e brancos. O médio deverá assinar um contrato válido por 5 épocas, embora a extensão do compromisso esteja, ainda, dependente de uma última ronda de negociações, que terá lugar esta segunda-feira.

Moreto Cassamá, 19 anos, estava no FC Porto desde 2013, depois de ter terminado contrato com o Sporting. Na altura, também rumou aos dragões Idrisa Sambú, que no início deste ano se transferiu para o Spartak Moscovo.