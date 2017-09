O Monaco não sofria três golos em casa desde 18 de dezembro de 2016, quando perdeu (1-3) com o Lyon em jogo para a Ligue 1, mas esta terça-feira acabou mesmo derrotado por 3-0 na receção ao FC Porto. Um desfecho que João Moutinho explica com a eficácia demonstrada pelos dragões."Depois desta derrota claro que não é uma noite boa. Conseguimos controlar o jogo até ao golo do FC Porto. O FC Porto aproveitou as oportunidades que teve e fez três golos. Tivemos uma bola ao poste que podia mudar o jogo, mas não aconteceu. O FC Porto fez o seu jogo e conseguiu criar duas ou três oportunidades e foi mais feliz, dou-lhes os parabéns. Conseguiu ser eficaz e o futebol é isso. Marcou três golos, dou os meus parabéns, e temos de pensar no próximo jogo", referiu o experiente internacional português, de 31 anos, em declarações à RTP.Moutinho negou ainda que as saídas de jogadores como Bernardo Silva, Mbappé ou Mendy no último verão possam ter tido influência neste desfecho. "A base manteve-se. Há jogadores importantes que saíram, mas muitos ficaram e não podemos pensar nos que saíram. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho. Com certeza seremos mais felizes noutros jogos e temos de pensar já no próximo encontro para o campeonato", concluiu o médio que reencontrou o FC Porto, clube que trocou em 2013 pelo Monaco.