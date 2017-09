Continuar a ler

"O FC Porto tem uma bela equipa, que faz pressão e procura o ataque, procura recuperar a bola e joga bem no contra-ataque", disse ainda o internacional português.Questionado sobre a forma como Pepe e Quaresma, jogadores do Besiktas, foram recebidos no Estádio do Dragão, João Moutinho considerou a situação normal, "pelo que fizeram pelo clube". "É um clube que também, me diz muito, sou apoiante e gostaria de ter também essa receção, pelos seis anos que lá estive".