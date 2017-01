Antero Henrique deixou o clube em setembro e a ele muitos se seguiram. A estrutura diretiva do FC Porto é agora diferente da dos últimos anos. Terá isso influência nos resultados da equipa? A maioria dos adeptos ouvidos porgarante que não."Antero Henrique foi responsável por muita coisa no FC Porto, incluindo pelas últimas três épocas... É normal que as pessoas ligadas a ele optem por rumar a outras paragens. Há, depois, aqueles que saem porque receberam ofertas irrecusáveis, o que terá sido o caso do Acácio (Valentim)", diz Carlos Abreu Amorim."Se a equipa passar para a liderança e ultrapassar a Juventus na Champions, ninguém falará disso", desvalorizou Jaime Magalhães. "Saíram pessoas de reconhecida competência, mas entraram outras iguais, como é o caso de Luís Gonçalves", acrescenta Cristiano Pereira.