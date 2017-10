Continuar a ler

Assim, o grupo teve de aguardar e foi entrando lentamente, mas já sem poder assistir ao jogo desde o seu início.Apesar desta situação, a chegada e a entrada dos cerca de 2.500 adeptos portistas no estádio 'leonino' realizou-se sem grandes problemas."Correu tudo dentro da normalidade. A entrada dos adeptos do FC Porto decorreu sem qualquer tipo de incidente. Chegaram por volta das 17:00 à Avenida Padre Cruz em 22 autocarros desde a cidade do Porto e entraram no cordão policial, sendo depois divididos em tranches, através do Corpo de Intervenção", explicou Hugo Abreu à Lusa.O responsável pela comunicação da PSP no terreno adiantou ainda que até ao início do encontro entre Sporting e FC Porto registou-se apenas a detenção de um adepto.