A Supertaça António Livramento disputa-se este sábado, às 18 horas, no Pavilhão Municipal do Entroncamento, e os treinadores e capitães de Sp. Tomar e FC Porto lançaram a partida em que se discute o primeiro título da época.

Esta será uma decisão inédita, com o Sp. Tomar a estrear-se na prova que se realiza desde 1983. Mas tal não ilude Guillem Cabestany. "Passaram em muito pouco tempo da 2.ª Divisão a lutar para conseguir um título que seria histórico, e por isso vamos mais uma vez respeitá-los", afirmou o treinador dos dragões, relativizando a questão do favoritismo teórico. "O favoritismo não serve para nada", reiterou. "O que serve é trabalharmos e prepararmo-nos bem antes, e depois, na pista, mostrarmos a nossa superioridade."

Continuar a ler

Já Nuno Domingues, treinador da equipa nabantina, colocou a responsabilidade do lado azul e branco. "Quem tem de ganhar a Supertaça é o FC Porto porque é claramente favorito, tem melhores jogadores e mais experiência", apontou, sem no entanto esconder a sua ambição. "Vimos com a ilusão de tentar ganhar."

Entre os capitães, a chave é o trabalho. "O Sp. Tomar é uma equipa muito intensa", analisou Hélder Nunes. "Trabalhámos muito na pré-época já com o foco neste jogo e estamos numa fase muito boa de preparação", observou, mostrando vontade em reforçar o domínio do FC Porto, vencedor de todas as provas nacionais na temporada passada. "Queremos mostrar que continuamos fortes e que queremos mais, que somos uma equipa ambiciosa", garantiu para esta que pode ser a 21.ª Supertaça conquistada pelos dragões.

Ivo Silva não escondeu que a hipótese de vencer a Supertaça tem acompanhado há muito os jogadores do Sp. Tomar. "Desde o momento que o Benfica faltou à meia-final da Taça que estamos também a pensar nesta Supertaça", confessou, dando a receita para a vitória. "Temos de ter 50 minutos de sonho", assegurou, sublinhando que o sonho não é impossível. "A nossa forma de trabalhar é muito rigorosa e, mesmo não sendo profissionais, temos bem definido aquilo que queremos durante a semana", frisou.