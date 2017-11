Continuar a ler

Neste âmbito, refira-se, o artigo dá mais enfoque à tentativa de contratação do lateral já para janeiro, procurando eventualmente antecipar-se à renovação contratual com os dragões - o jovem, de 18 anos, tem contrato até 2019, com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.



Quanto a Rui Patrício, o titular da Seleção Nacional agrada bastante aos dirigentes do Nápoles, ainda que o alvo preferencial para a baliza seja Gerónimo Rulli, da Real Sociedad. Patrício, de 29 anos, tem contrato até 2022, estando blindado por uma cláusula de 45 milhões de euros. Neste âmbito, refira-se, o artigo dá mais enfoque à tentativa de contratação do lateral já para janeiro, procurando eventualmente antecipar-se à renovação contratual com os dragões - o jovem, de 18 anos, tem contrato até 2019, com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.Quanto a Rui Patrício, o titular da Seleção Nacional agrada bastante aos dirigentes do Nápoles, ainda que o alvo preferencial para a baliza seja Gerónimo Rulli, da Real Sociedad. Patrício, de 29 anos, tem contrato até 2022, estando blindado por uma cláusula de 45 milhões de euros.

Atual líder da Serie A, à frente da campeã Juventus, o Nápoles não parece totalmente satisfeito com o plantel que tem de momento e, de modo a assegurar-se que não deixa escapar a liderança, estará empenhado em reforçar o seu elenco para o que resta da temporada.Ora, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, dois dos possíveis reforços moram em Portugal e têm em comum o mesmo empresário: Carlos Gonçalves. Assim, de acordo com aquele jornalista especializado no mercado, os napolitanos estão em contactos com o agente, tendo em vista as possíveis transferências de Rui Patrício e Diogo Dalot.

Autor: Fábio Lima