Depois de Iker Casillas ter elogiado a qualidade de Keylor Navas, agora foi a vez do guarda-redes do Real Madrid retribuir os elogios ao titular da baliza do FC Porto. Em entrevista à ‘Cadena Ser’, o costa-riquenho considerou que o seu antigo companheiro de equipa atravessa um bom momento. "É um grande guarda-redes. Já vi alguns jogos dele e considero que está a fazer bastante bem o seu trabalho, por isso é que as pessoas gostam muito dele", referiu Navas.Dessa forma, o guardião do Real Madrid vê com naturalidade um eventual regresso de Casillas à seleção espanhola. "Esteve muitos anos na seleção, ganhou tudo e, além do mais, está a fazer muito bem as coisas. Não entendo por que não possa voltar à seleção", destacou, garantindo ainda que nunca teve qualquer problema com o espanhol: "Sempre teve muito respeito por mim, nunca teve nenhum gesto errado comigo. Se dissesse o contrário seria mentiroso..."