"Ainda estamos a conversar com o FC Porto e a discutir os termos do acordo. O Bruno é jogador deles e nós só podemos ditar e influenciar a situação até um determinado ponto. Por isso, temos de ser pacientes", começou por explicar Hughes, rematando:



"Tenho de admitir que é um pouco frustrante. Ainda estamos a falar sobre a melhor forma de avançar, mas nesta altura há um certo impasse [nas negociações]."



Martins Indi, internacional holandês de 25 anos, já disse que prefere prosseguir carreira nos potters. "Primeiro, os dois clubes têm de chegar a acordo e, depois, eu poderei fazer o mesmo com o Stoke City. Eu quero ficar, o Stoke City quer ficar comigo e está a tentar que a transferência se concretize. Depois disso, veremos se a minha permanência é possível", explicou o futebolista em declarações à Sky Sports.



O treinador do Stoke City, Mark Hughes, revelou que as negociações com o FC Porto para manter Bruno Martins Indi no clube, agora a título definitivo, estão num impasse, mostrando-se preocupado com a situação que classifica de "frustrante".O defesa-central cumpriu uma temporada de empréstimo nos potters e caso não exista um entendimento, tem de regressar aos portistas.