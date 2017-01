O FC Porto foi a equipa que mais asfixiou o seu adversário na última jornada da Liga. Esta é a conclusão que se pode tirar dos dados estatísticos da empresa especializada InStat, a que Record teve acesso.

No encontro diante do Moreirense, que os homens de Nuno Espírito Santo venceram por 3-0, o FC Porto recuperou, em média, a bola a 69,2 metros da baliza adversária. A média da Liga portuguesa na última ronda foi de 76,7 metros. Este foi o valor mais baixo registado na 17.ª jornada da Liga portuguesa e contrasta com os 82,1 metros de distância média de Chaves (2-2 diante do Sporting) e Rio Ave (derrota por 0-1 em casa do Belenenses).

Mas há outro dado estatístico que explica também como os dragões jogaram diante da equipa de Augusto Inácio: a distância média dos passes. Nesta jornada, o FC Porto foi também a formação que fez os passes mais curtos, o que revela uma intenção clara de jogar de forma apoiada. No extremo oposto está o Boavista, com uma distância média de passes de 47 metros. Algo que se explica pelo facto de os axadrezados terem jogado no Estádio da Luz, procurando saídas rápidas para o ataque, muitas vezes com recurso a passes longos.

Autor: Sérgio Krithinas