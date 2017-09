O FC Porto já vendeu todos os bilhetes a que teve direito para o clássico frente ao Sporting, domingo, às 19h15, em jogo da 8.ª jornada da Liga NOS."A venda de ingressos, destinada apenas a sócios detentores de Lugar anual, iniciou-se na manhã desta segunda-feira e as entradas esgotaram rapidamente, pelo que se espera um forte apoio aos Dragões no primeiro clássico da temporada 2017/18", pode ler-se no site portista.