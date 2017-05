Concluído o campeonato, os jogadores do FC Porto iniciam o período de férias, mas o regresso ao trabalho já está definido: será a 3 de julho."Num jogo de fim de estação e em que ficou bem aquém do que é exigível a uma equipa com o nosso emblema, o FC Porto perdeu em Moreira de Cónegos por 3-1. O jogo não aquecia nem arrefecia, é verdade, mas a exibição foi fraquinha e o Moreirense aproveitou para castigar com três golos de contra-ataque. Maxi marcou o golo do FC Porto. O futebol jogado vai agora de férias e a equipa inicia a preparação da nova temporada a 3 de julho", pode ler-se esta segunda-feira na newsletter 'Dragões Diário'.A era de Nuno Espírito Santo no FC Porto está prestes a termina r. De acordo com o queapurou, a saída do técnico vai avançar embora ainda não tenha sido concretizada domingo.

Autor: Sandra Lucas Simões