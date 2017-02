À semelhança do que aconteceu nas recentes deslocações a Santa Maria da Feira, Paços de Ferreira, Estoril e Guimarães, a equipa de Nuno Espírito Santo vai contar novamente com um forte apoio dos seus adeptos na saída ao Estádio do Bessa.

O site do FC Porto anunciou, ontem, que as primeiras remessas de bilhetes a 12 e 15 euros, num total de oito mil ingressos, esgotaram rapidamente, pelo que foi colocado à venda um novo lote de bilhetes. Perante esse cenário, tudo indica que a equipa terá o incentivo de cerca de 10 mil adeptos, numa moldura que vai encher grande parte das bancadas, conforme o treinador perspetivou: "Queremos vencer perante os nossos adeptos, que estarão presentes em grande número. Queremos retribuir-lhes o apoio, que tem sido impressionante, e agradecer-lhes."