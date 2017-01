Não é a primeira vez esta época que se assiste a um cenário de contestação no universo portista. Em novembro, depois do quarto empate consecutivo da equipa, Pinto da Costa teve de descer ao balneário, no Estádio do Restelo, para se fazer notar junto do grupo de trabalho. No final do jogo foi bem audível e visível o descontentamento dos adeptos do FC Porto, com muitos assobios e alguns lenços brancos.

Poucos dias depois, novamente frente ao Belenenses, mas para a Taça CTT, no Estádio do Dragão, a equipa de Nuno Espírito Santo voltou a empatar e a maioria dos sócios e adeptos presentes brindou o grupo com mais um coro de assobios. Uma reação que surtiu efeito no imediato, dado que a equipa venceu cinco jogos de uma assentada, o que lhe permitiu aproximar-se do Benfica na liderança do campeonato e garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Champions.

