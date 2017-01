Continuar a ler

"Qualquer incorporação seria para melhorar a qualidade e dar mais opções ao treinador. A chegada do Soares dá-nos mais opções. Não abandonamos nenhum jogador do FC Porto. Vamos tentar sempre tirar o máximo dos que estão connosco".



Nuno Espírito Santo comentou ainda o regresso de Yacine Brahimi, que esteve ao serviço da seleção argelina na CAN'2017 e revelou que Maxi Pereira está pronto a jogar:



"Brahimi chegou ontem. A nossa maior preocupação era que regressasse são, saudável e disponível. Para ele a participação na CAN foi um desastre, mas para nós foi bom que regressasse, pois é mais uma opção."

"O Maxi já reintegrou os trabalhos e poderá estar disponível, se assim o entendermos", encerrou o treinador do FC Porto.

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, afirmou esta quinta-feira que Soares, contratado recentemente ao Vitória Guimarães, estará no lote de opções com que contará para enfrentar o Sporting, a 4 de fevereiro (20h30), o que só não sucede já na jornada do fim-de-semana, na qual o adversário dos dragões é o Estoril (sábado, 18h15), porque o avançado cumpre suspensão por acumulação de cartões amarelos."O Soares é uma boa opção, pois permite-nos ter mais exigência na competitividade interna dos jogadores e dá-nos claramente outra opção para melhorar a equipa. Não pode jogar já, mas estará totalmente ao nosso dispor na próxima ronda", adiantou o técnico portista, em conferência de imprensa, recusando que a integração do ex-vimaranense signifique menos espaço para Depoitre: