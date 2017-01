Nuno Espírito Santo deixou este domingo a promessa aos adeptos do FC Porto de máxima entrega. O técnico garantiu, à margem do treino, que o grupo fará "tudo" e que juntos lutarão "contra tudo e contra todos".Nuno agradeceu a presença dos adeptos - que ocorreram em grande número ao Estádio do Dragão - e depois de deixar os votos de feliz 2017 afirmou que se trata de "um ano de grandes desafios para todos". presença de Kelvin foi a nota de maior destaque da sessão de trabalho dos dragões. André Silva limitou-se a fazer corrida.

Autor: Sandra Lucas Simões