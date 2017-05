Continuar a ler

Questionado sobre o que falhou hoje, Nuno explicou: "Falhou muita coisa, não foi um bom jogo. Um mau jogo da nossa parte, era difícil encontrar concentração, o que o jogo necessitava. Apesar de dominar, não conseguimos ser eficazes e produtivos. Um jogo que não é o reflexo da nossa equipa"



Os melhores momentos do Moreirense-FC Porto (3-1)

Nuno Espírito Santo não garantiu a sua continuidade no FC Porto, apesar de ter mais um ano de contrato com os dragões. Após a derrota (3-1) em Moreira de Cónegos, na despedida da temporada, o técnico afirmou que vai falar com Pinto da Costa."Agora é o momento de nos sentarmos, conversar, olharmo-nos nos olhos e falar sobre o projeto. Foi me encarregue uma missão, eu tenho convicção de que o FC Porto merece estar no expoente máximo do futebol português. Isso requer muito trabalho. Não necessito de nada mais do que um contrato e a personalidade necessária para fazer o meu trabalho", disse Nuno à Sport TV.

Autores: José Miguel Machado e Tiago Ribeiro