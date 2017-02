Continuar a ler

O treinador dos dragões sublinhou a boa entrada na partida e avisou que a eliminatória ainda não está decidida: "Começámos muito bem o jogo, com saídas e posse. Depois da expulsão foi difícil, mas os jogadores estiveram dentro do que projetámos para o jogo. Agora temos de ir a Turim competir. A eliminatória está muito difícil, mas não está fechada, e esse é o nosso espírito: competir até ao fim".Nuno explicou depois as opções que tomou: "Sentíamos que estávamos a controlar bem o jogo defensivamente, a Juventus chegava com jogo exterior e queríamos algo mais. Queríamos tentar o golo e por isso as entradas de Corona e Diogo Jota".Por fim, o técnico voltou a referir-se à expulsão, dizendo que o árbitro podia ter "contemporizado", mas acabou por confessar que o jogador do FC Porto precipitou-se no lance: "Na Champions os árbitros condicionam muito os resultados com este tipo de ações. Podia ter contemporizado, mas sem dúvida que o Alex se precipitou. O erro faz parte do crescimento da equipa".