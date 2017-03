Continuar a ler

Em primeiro lugar na classificação e à espera do resultado do Benfica, frente ao Feirense, Nuno Espírito Santo não desarma na corrida pelo título: "Desde sempre sabíamos que a luta ia ser até ao fim. As vitórias exigem muito trabalho".



No final da partida, em declarações na zona de entrevistas rápidas, Nuno Espírito Santo mostrou-se satisfeito pelo resultado obtido mas garantiu já estar a pensar no próximo jogo e o que há a melhorar."Esta vitória diz-me que para a semana há mais um jogo. Foi uma vitória merecida, os jogadores trabalharam bem e o Dragão merece estes jogos. Vamos rever este jogo para sermos melhores no próximo", afirmou o treinador do FC Porto. "Temos de manter o rumo, o trabalho diário, acreditar no talento dos jogadores, a dedicação e a exigência máxima. Só pensamos nos nossos jogos, esse é o nosso único foco. Vamos rever este jogo e ver se conseguimos melhorar alguns aspetos".

Autor: André Gonçalves