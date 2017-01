Nuno Espírito Santo não escondeu a revolta com a arbitragem na derrota do FC Porto com o Moreirense, por 1-0 - que ditou a eliminação dos dragões da Taça CTT, à imagem do sucedido na Taça de Portugal."Na primeira parte as nossas ocasiões foram demasiados claras para que o resultado fosse 0-0. Arbitragem? Não vou comentar, seria arriscado dizer o que sinto realmente. Muito mau o trabalho do árbitro. Estou revoltado por não ter conseguido fazer com que os jogadores não sintam que o foco é o árbitro. É por demais evidente. Os árbitros estão a tirar-nos do jogo", disse o treinador portista à RTP3.