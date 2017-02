Hugo Miguel foi o árbitro nomeado pelo CA da FPF para o FC Porto-Sporting no Dragão (20H30) e Nuno Espírito Santo espera um bom trabalho do juiz da AF Lisboa."Espero um bom trabalho, que esteja ao seu nível e que não tenha influência direta no jogo. Confiamos no trabalho do árbitro", afirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa de lançamento do clássico da 20.ª jornada.

Autor: Sofia Lobato