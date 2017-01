Nuno Espírito Santo promete um FC Porto a olhar a Juventus olhos nos olhos. As duas equipas vão defrontar-se nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e, em entrevista ao jornal 'La Gazzetta dello Sport', o técnico dos dragões garante que irá manter a identidade, pese o valor do adversário.

"Encaramos a eliminatória com respeito e uma certeza: a nossa ideia de futebol não vai mudar. Contra a Juve ou qualquer outra equipa a nossa forma de jogar não muda, porque representa a nossa identidade e não é negociável. Se queremos criar algo numa equipa jovem como o FC Porto, se quisermos tentar competir contra os melhores, temos que estabelecer princípios e defendê-los", explicou.

O treinador recordou que o FC Porto eliminou no play-off a Roma, "uma das melhores equipas italianas". "Depois, tivemos um grupo com três equipas que haviam sido campeãs com altos e baixos, mas batemos por 5-0 o campeão inglês, o Leicester", destacou.

Sobre os bianconeri, desfez-se em elogios. "A reação à perda da bola, um aspeto do jogo a que dou muita atenção, é excelente. Juventus faz muitas faltas, afeta a construção e a reação do rival", explicou. "Eu não sei como vamos estar no momento da eliminatória, mas não há dúvida de que Juve é um grande rival em qualquer momento. E depois há outra coisa: eles construiram uma equipa para a Liga dos Campeões, é o seu maior desafio. Estão a lutar pelo sexto 'scudetto' consecutivo, pelo que é claro que o verdadeiro objetivo é a Liga dos Campeões. Mas para a conseguir terão de lutar connosco", avisou.

"É um teste e um desafio para nós. Reconheço o potencial da Juve, mas vamos enfrentá-lo, sabendo que somos capazes de lutar com as nossas armas. A determinação que eu vejo nos meus jogadores é muito grande", acrescentou.