O grupo de trabalho às ordens de Nuno Espírito Santo volta aos treinos esta terça-feira. O avançado Rui Pedro, autor de dois golos pela equipa A do FC Porto, esteve às ordens de António Folha na formação secundária, enquanto o guarda-redes João Costa prosseguiu o tratamento que antecede a operação ao joelho esquerdo, que decorre esta segunda-feiraO grupo de trabalho às ordens de Nuno Espírito Santo volta aos treinos esta terça-feira.

Os jogadores titulares em Guimarães fizeram trabalho de recuperação, razão pela qual Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, chamou 12 elementos da equipa B para integrarem a sessão deste domingo.O guarda-redes Mouhamed Mbaye, os defesas Verdasca e Inácio, os médios Rui Moreira, Rui Pires, Bruno Costa, João Cardoso e Raul Soares e os avançados Cláudio, André Pereira, Tony Djim e Musa Yahaya estiveram então à disposição do técnico dos dragões, que iniciou assim a preparação do encontro com o Tondela, que se realiza na próxima sexta-feira.

Autor: Alexandre Moita