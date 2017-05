Continuar a ler

Os portistas deslocam-se no próximo domingo, pelas 18 horas, a casa do Moreirense (16.º), equipa ainda envolvida na luta pela permanência, tendo como adversários diretos o Arouca (15.º) e o Tondela (17.º), todos separados por três pontos e na luta pela permanência.A equipa de Moreira de Cónegos ocupa o 16.º lugar da tabela classificativa da Liga NOS, com 30 pontos, mais um do que o Tondela, 17.º classificado e primeiro clube abaixo da linha de permanência. O Nacional, 18.º com 21 pontos, já caiu na 2.ª Liga.Na jornada decisiva, e além do Moreirense-FC Porto, o Tondela recebe o Sporting de Braga, e o Arouca, 15.º com 32 pontos, mais dois do que o Moreirense, mas ainda na luta pela permanência, desloca-se a casa do Estoril.