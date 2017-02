Continuar a ler

A tónica de Nuno passou por encarar a Juventus com seriedade mas também com ambição, sempre na perspetiva de "continuar a crescer", um ponto várias vezes destacado pelo timoneiro portista: " Sabemos que tanto na vida como no futebol não devemos menorezar ninguém nem sentirmo-nos inferiores. Estamos preparados para competir no máximo das nossas forças. Amanhã será a continuação de um trabalho iniciado em agosto no playoff [Contra a AS Roma]. Tivemos uma fase de grupos complicada mas temos vindo a melhorar e queremos continuar a melhorar. Pretendemos que os jogadores se sintam capazes, pois queremos estar entre os melhores."





Na senda dos excelentes resultados e também desempenhos defensivos notórios do FC Porto, Nuno Espírito Santo foi instado a comparar a sua equipa com a tradicional segurança defensiva da Juventus. No entanto, o treinador lembrou que se tratam de realidades diferentes."Quando falamos em conceito de equipa, temos uma base, e independentemente dos jogadores, não assenta apenas na linha defensiva. Começa nos jogadores que estão na frente, a reagir à perda, por exemplo. Comparar o FC Porto com qualquer equipa neste momento não é razoável nem dentro do que entendo. Queremos dar o nosso próximo passo, com uma equipa capaz de disputar qualquer resultado contra qualquer equipa. Não há comparações, somos uma equipa jovem e acima de tudo muito unida", afirmou o treinador dos dragões na conferência de imprensa de antevisão à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Autor: João Socorro Viegas