Recorde-se que o técnico assumiu a batuta dos azuis e brancos no início desta temporada, mas a prestação da equipa, que terminou mais uma época sem títulos, levou a este desfecho. Abre-se assim, novamente, uma vaga no comando técnico dos azuis e brancos.





O FC Porto informou esta segunda-feira que rescindiu o contrato com o treinador Nuno Espírito Santo. O treinador deixa os dragões ao cabo de uma temporada, sendo que o vínculo previa mais uma época no Estádio do Dragão."O FC Porto e Nuno Espírito Santo chegaram na tarde desta segunda-feira a um entendimento para a rescisão do contrato de trabalho do treinador por mútuo acordo", pode ler-se num curto comunicado do clube da Invicta.