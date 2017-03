Continuar a ler

O treinador dos azuis e brancos explicou depois as mexidas na equipa durante a partida: "As mudanças foram para melhorar e conseguir presença na área. Dar mais largura com Diogo, porque nessa altura o Vitória estava muito fechado e era importante que a bola estivesse lá e termos gente para disputá-la".



Questionado sobre se este resultado pode fazer duvidar plantel e adeptos sobre a capacidade de ainda chegar ao título, uma vez que o FC Porto vai assim à Luz na próxima jornada atrás do Benfica na tabela, Nuno Espírito Santo foi claro.



"Em nós não cria dúvidas absolutamente nenhumas. Sabemos o rumo que temos de ter e é assim que vamos continuar. Trabalhar mais, aproveitar a paragem para retificar e continuar fortes. Nove vitórias consecutivas… Às vezes não se valoriza o quão difícil ganhar. Queremos ganhar o próximo. Dependemos de nós mesmos, isso é que nos faz fortes e com a convicção de que queremos ser campeões", concluiu. O treinador dos azuis e brancos explicou depois as mexidas na equipa durante a partida: "As mudanças foram para melhorar e conseguir presença na área. Dar mais largura com Diogo, porque nessa altura o Vitória estava muito fechado e era importante que a bola estivesse lá e termos gente para disputá-la".Questionado sobre se este resultado pode fazer duvidar plantel e adeptos sobre a capacidade de ainda chegar ao título, uma vez que o FC Porto vai assim à Luz na próxima jornada atrás do Benfica na tabela, Nuno Espírito Santo foi claro."Em nós não cria dúvidas absolutamente nenhumas. Sabemos o rumo que temos de ter e é assim que vamos continuar. Trabalhar mais, aproveitar a paragem para retificar e continuar fortes. Nove vitórias consecutivas… Às vezes não se valoriza o quão difícil ganhar. Queremos ganhar o próximo. Dependemos de nós mesmos, isso é que nos faz fortes e com a convicção de que queremos ser campeões", concluiu.

Dragões não esconderam o desânimo após o empate

Nuno Espírito Santo mostrou-se triste com o empate deste domingo na receção ao V. Setúbal , resultado que não chegou ao FC Porto para destronar o Benfica na liderança da Liga NOS."Frustração, tristeza, deceção, essas palavras refletem o sentimento que temos agora. Mas o que nos faz é perspetivar o futuro, saber o que se passou hoje, gerir esta situação animicamente e levantar rapidamente, porque isto é que nos vai fazer mais fortes no futuro. Na primeira parte jogámos bem, tivemos muitas oportunidades. Na segunda não tivemos tanto critério, mas mesmo assim tivemos muitas situações. É normal que possa acontecer isto na parte final do jogo. Lamentar a eficácia. Tudo igual. Era uma oportunidade boa de sermos líderes. Desperdiçámos, mas temos de levantar-nos rápido", frisou o técnico dos dragões à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões