O árbitro Fábio Veríssimo não deixou passar em claro a intervenção dos dois técnicos, numa situação em que Corona foi também castigado com um cartão amarelo pelo empurrão ao jogador do Boavista, que tinha atingido o internacional mexicano com alguma violência num tornozelo durante o jogo.

As imagens da confusão no Boavista-FC Porto

A confusão com que terminou a primeira parte do Boavista-FC Porto redundou nas expulsões de Nuno Espírito Santo, treinador dos dragões, e do Alfredo, técnico adjunto dos axadrezados.A situação começou com uma discussão entre Jesús Corona e Talocha, com o jogador portista a empurrar o boavisteiro. Alfredo interviu então, enquanto Nuno surgiu depois, de dedo em riste, em direção ao antigo guarda-redes da turma da casa.