Sobre o adversário sadino, Nuno garantiu estar ciente das suas valias mas lembrou que o FC Porto tem 'a faca e o queijo na mão': "Estamos muito atentos ao adversário que temos pela frente, sabendo que dependemos de nós para conseguir o fundamental, os três pontos, num Dragão cheio que vai estar ao nosso lado."



Depois da partida de domingo, segue-se uma paragem para compromissos das seleções, que antecede o decisivo clássico com o Benfica. Mas Nuno rejeita pensar já nas águias e desvaloriza a interrupção do campeonato: "O próximo jogo é o mais importante. O calendário é o que é e temos de nos adaptar. Há jogadores que estão nas seleções e oxalá houvesse mais. Com os que ficam vamos tentar retificar coisas e trabalhar."



Momento de viragem



Depois de Marcano ter afirmado que o ponto de viragem esta época foi o golo da vitória de Rui Pedro diante do Sp. Braga, Nuno foi evasivo na resposta a essa mesma questão, lembrando que tudo passa por um processo de continuidade.



Nuno Espírito Santo voltou a salientar a importância de o FC Porto quebrar o jejum de títulos que já dura desde o verão de 2013, garantindo que todo o plantel está focado nesse aspeto"Acreditamos no título desde o primeiro dia. Todos sabíamos quando aqui chegámos que este ano era importante, determinante para romper o ciclo de ausência de troféus. É importante chegar ao final e conseguir o nosso objetivo", explicou o treinador portista na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com V. Setúbal, no domingo (18 horas), no Estádio do Dragão.

Autor: João Socorro Viegas