"O jogo da primeira mão ficou marcado por esse incidente [a expulsão de Alex Telles]. Nunca saberemos o que seria de uma maneira diferente. Amanhã o que pode marcar a diferença é sermos nós mesmos. A equipa está melhor, cada vez mais competitiva, madura e consistente, e interpreta melhor a ideia de grande solidez defensiva, que possa libertar os jogadores com todo o seu talento e criatividade", explicou. O treinador reconheceu que as estatísticas não jogam a favor do FC Porto mas recusou-se a atirar a toalha ao chão. "Estamos diante de uma grande equipa que há muito tempo não perde em casa, mas também nos motiva dizer que alguma vez terá de ser a primeira", referiu.Nuno Espírito Santo garantiu ainda que a equipa está melhor face ao jogo da 1.ª mão com os italianos realizado no Dragão."O jogo da primeira mão ficou marcado por esse incidente [a expulsão de Alex Telles]. Nunca saberemos o que seria de uma maneira diferente. Amanhã o que pode marcar a diferença é sermos nós mesmos. A equipa está melhor, cada vez mais competitiva, madura e consistente, e interpreta melhor a ideia de grande solidez defensiva, que possa libertar os jogadores com todo o seu talento e criatividade", explicou.

Nuno Espírito Santo reforçou esta segunda-feira que apesar do FC Porto saber que tem uma tarefa "complicada" frente à Juventus está em Turim com "muita vontade" de fazer história. "É difícil mas não é impossível", disse o treinador dos dragões na conferência de imprensa de antevisão da partida marcada para terça-feira (19h45)."Para nós é diferente da situação que se passou ente Barcelona e PSG. É um adversário diferente. Temos uma desvantagem no resultado e sabemos que defrontaremos a Juventus na sua casa, onde é muito forte, mas temos de interpretar o jogo de forma isolada. Temos de controlar as emoções, ser consistentes e muito criativos dentro do que queremos no crescimento da equipa, de modo a conseguirmos o objetivo. Que ninguém duvide: estamos aqui para competir e com a maior motivação", frisou.

Autor: Luís Miroto Simões