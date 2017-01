Nuno Espírito Santo espera por muitos mais anos de Pinto da Costa no FC Porto

Nuno Espírito Santo ficou satisfeito com as conclusões da reunião levada a cabo esta semana entre o Conselho de Arbitragem e os clubes, assumindo estar confiante que, a partir de agora, se verifique outra atitude dentro de campo."Sempre disse que era bom que o Conselho de Arbitragem assumisse os seus erros e espero que agora seja tudo melhor. Que haja um melhor desempenho e que [a arbitragem] não seja um factor decisivo nos jogos. É o momento de deixar de falar tanto nos árbitros e espero que nos próximos jogos se note já essa melhoria, que haja um bom trabalho e que a equipa de arbitragem esteja ao mesmo nível das outras equipas em campo", afirmou o treinador do FC Porto esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, agendado para domingo, às 18 horas.

Autor: Sofia Lobato